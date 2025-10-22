Водителей предупредили о гололедице ночью и с утра

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями, дождь не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы 0, +2, днем +4, +6, рассказали карельские синоптики. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на западе пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами на дорогах может образоваться гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске ночью +2, днем +5;

В Кондопоге ночью +2, днем +6;

В Олонце ночью 0, днем +6;

В Пудоже ночью -1, днем +6;

В Сегеже ночью +1, днем +5;

В Сортавале ночью +4, днем +7;

В Суоярви ночью +1, днем +5.

