Пешеходная зона временно появится в Петрозаводске

На ноябрьские праздники в центре столицы Карелии изменят организацию движения транспорта. Зону свободную от машин организуют традиционно на площади Кирова.

С 7:00 3 ноября до 23:00 4 ноября водителям будет запрещено въезжать на площадь Кирова с улицы Правды.

В праздничный день, 4 ноября, с 7:00 до 18:00 будет запрещен проезд по площади Кирова и вдоль нее – по проспекту Карла Маркса.

Изменения ввели на время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Водителей попросили заранее продумывать свой маршрут и соблюдать ПДД.