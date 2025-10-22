22 октября 2025, 15:07
Автоклуб 10 RUS

Пешеходная зона временно появится в Петрозаводске

Ограничения для водителей введут на время празднования Дня народного единства
площадь_Кирова
фото «Петрозаводск говорит»

На ноябрьские праздники в центре столицы Карелии изменят организацию движения транспорта. Зону свободную от машин организуют традиционно на площади Кирова.

С 7:00 3 ноября до 23:00 4 ноября водителям будет запрещено въезжать на площадь Кирова с улицы Правды.

В праздничный день, 4 ноября, с 7:00 до 18:00 будет запрещен проезд по площади Кирова и вдоль нее – по проспекту Карла Маркса.

схема площади Кирова

 

Изменения ввели на время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Водителей попросили заранее продумывать свой маршрут и соблюдать ПДД.

