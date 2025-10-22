Россияне узнали: обезболивающие могут вызвать проблемы со здоровьем

Россиян предупредили: если бездумно пить обезболивающие таблетки, это может вызвать проблемы с почками. Этим делится "Lenta.ru".

Таблетки в большом количестве могут вызвать хроническое поражение почек, которое постепенно нарушает их фильтрационную функцию. Если не обращать внимание на эту проблему, то может потребоваться пересадка почки.

Как правило, хроническое поражение почек проходит бессимптомно для человека. Чаще всего заболевание выявляют на последних стадиях.