02 февраля 2021, 14:59
Первый «Километр здоровья» собрал в Петрозаводске более 150 участников
Спортивное событие объединяет горожан всех возрастов: самой младшей участнице два года, самым старшим - 62
В Петрозаводске в выходные прошел первый в этом году забег «Километр здоровья». Мероприятие принял стадион «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.
«Километр здоровья» собрал более 150 любителей бега разных возрастов. Самой младшей участнице - два года, самые старшие участники забега преодолели рубеж в 62 года.
Легкоатлетический забег включает в себя две дистанции на 500 и на 1000 метров. Итоговые протоколы и фотографии с мероприятия можно найти на странице «Километр здоровья».