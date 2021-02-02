02 февраля 2021, 14:59
Спорт

Первый «Километр здоровья» собрал в Петрозаводске более 150 участников

Спортивное событие объединяет горожан всех возрастов: самой младшей участнице два года, самым старшим - 62

В Петрозаводске в выходные прошел первый в этом году забег «Километр здоровья». Мероприятие принял стадион «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.

«Километр здоровья» собрал более 150 любителей бега разных возрастов. Самой младшей участнице - два года, самые старшие участники забега преодолели рубеж в 62 года.

Легкоатлетический забег включает в себя две дистанции на 500 и на 1000 метров. Итоговые протоколы и фотографии с мероприятия можно найти на странице «Километр здоровья».

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Метки: 
Петрозаводск
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