Первый «Километр здоровья» собрал в Петрозаводске более 150 участников

В Петрозаводске в выходные прошел первый в этом году забег «Километр здоровья». Мероприятие принял стадион «Юность», сообщает пресс-служба мэрии.

«Километр здоровья» собрал более 150 любителей бега разных возрастов. Самой младшей участнице - два года, самые старшие участники забега преодолели рубеж в 62 года.

Легкоатлетический забег включает в себя две дистанции на 500 и на 1000 метров. Итоговые протоколы и фотографии с мероприятия можно найти на странице «Километр здоровья».