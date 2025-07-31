Пенсионер на «Ниве» решил, что он главнее, и устроил ДТП

Авария с двумя пострадавшими произошла утром 30 июля у Кондопоги.

Один участник ДТП ехал по трассе «Кола» в сторону Петербурга, другой выезжал на федеральную трассу со второстепенки.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 87-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта».

Произошло столкновение, транспортные средства получили повреждения. Пострадал сам пожилой водитель и 55-летняя женщина-пассажир второй машины.

Дорожная полиция проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»