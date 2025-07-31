31 июля 2025, 11:18
Пенсионер на «Ниве» решил, что он главнее, и устроил ДТП
Госавтоинспекция проводит проверку после аварии вблизи Кондопоги
фото пресс-службы Госавтоинспекции РК
Авария с двумя пострадавшими произошла утром 30 июля у Кондопоги.
Один участник ДТП ехал по трассе «Кола» в сторону Петербурга, другой выезжал на федеральную трассу со второстепенки.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 87-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта».
Произошло столкновение, транспортные средства получили повреждения. Пострадал сам пожилой водитель и 55-летняя женщина-пассажир второй машины.
Дорожная полиция проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»