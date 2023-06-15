Парламентарии РК хотят смягчить действие федерального закона о навозе

15 мая на заседании комитета по агропромышленной политике Законодательного Собрания Карелии рассматривался вопрос о мерах поддержки сельхозпроизводителей, в частности, о смягчении некоторых норм федерального закона «О побочных продуктах животноводства». Председатель комитета Марина Гуменникова подготовила обращение в правительство РФ, в котором содержится целый ряд предложений. Члены комитета поддержали инициативу.

Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу 1 марта 2023 года. Он ввел понятие «побочные продукты животноводства» (это навоз, помет и другие), закон также регулирует их обращение в сельском хозяйстве. Ранее законодательство в области охраны окружающей среды относило навоз и помет к отходам, что влекло за собой уплату специального сбора за негативное воздействие на окружающую среду. По новым требованиям они должны храниться на специально оборудованных площадках, исключающих контакт с почвой. Перед внесением на поля побочные продукты животноводства необходимо переработать.

Исполнение закона легло тяжким бременем на сельхозпредприятия, для некоторых оно стало непосильным. По предварительным расчетам, на строительство одной площадки для хранения и переработки навоза требуется около 20 млн рублей. Количество площадок, необходимых каждому предприятию, зависит от размеров самого сельхозпредприятия.

На сегодня у большинства республиканских сельхозпроизводителей и фермеров нет финансовой возможности создать такую инфраструктуру. Кроме того, собственник продуктов жизнедеятельности после их обработки и переработки обязан регулярно проводить исследования в специальных аккредитованных лабораториях. В Карелии такой лаборатории нет, а ближайшая находится в Санкт-Петербурге.

Абсурдная ситуация сложилась и с продажей навоза. Сегодня его реализация разрешена только юридическим организациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Физическим лицам закон не позволяет продавать. То есть население хочет купить навоз, но не может.

Выступавшая сегодня на комитете бизнес-омбудсмен Елена Гнетова рассказала, что на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, с которого она только что вернулась, тоже широко обсуждали этот закон.

Необходим баланс между интересами государства, предпринимательского сообщества и населения. Абсолютно непродуманный закон, многие небольшие сельхозпредприятия просто прекратят свою деятельность,

- отметила Гнетова.

В обращении, которое подготовила Марина Гуменникова, содержится много предложений, как облегчить жизнь сельхозпроизводителей. Конкретно – дать время для подготовки реализации закона, не все сейчас готовы, это материально затратно. Исключить наших фермеров - целесообразно снять нагрузку с малых форм хозяйствования, где поголовье скота менее тысячи голов. Рассмотреть возможность выделить субсидию тем аграриям, кто не может сам выполнить все мероприятия, предусмотренные законодательством.

Это совершенно новый отраслевой закон, нам важно адаптировать его к реалиям. Кроме того, важно не забывать, что он направлен и на охрану окружающей среды. Именно поэтому перед нами стоит задача сохранения баланса интересов для всех сторон. Очевидно, что нашим предприятиям требуется некий переходный период для того, чтобы они смогли исполнять все требования нового законодательства, и, возможно, новые меры поддержки,

- подчеркнула Марина Гуменникова.

На комитете по агропромышленной политике эта инициатива была поддержана. Теперь вопрос будет вынесен на общее заседание Законодательного Собрания Карелии.





