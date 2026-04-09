Парфенчиков вручил дипломы победителям конкурса грантов Главы Карелии

9 апреля руководитель республики Артур Парфенчиков наградил победителей конкурса грантов Главы Карелии. В этом году молодые исследователи – студенты и аспиранты ПетрГУ – подали рекордное количество заявок на участие в конкурсе. Из 104 проектов были отобраны 35 самых перспективных. Результаты предстоящей работы будут востребованы в машиностроении и строительстве, горном и лесном секторе, энергетике, туризме, в практической медицине и в IT. Более половины проектов будут реализованы по заявкам карельских промышленных предприятий.

Мы видим конкретные результаты, полученные благодаря нашей поддержке. Реализуем то, о чем говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, чтобы наука как можно быстрее и глубже входила в прикладное применение, чтобы это создавало конкурентное преимущество для наших производств, обеспечивало технологический суверенитет страны,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Так, в прошлом году Лауреатом года Республики Карелия и «Человек года Росатома» стал Евгений Гончаров – студент Института горных, лесных и строительных наук, а сейчас аспирант ПетрГУ. Его команда с помощью грантовой поддержки реализовала проект по созданию системы автоматизированного определения дефектов сварных соединений по оцифрованным рентгеновским снимкам. Благодаря этому и другим проектам, поддержанным грантами Главы Карелии и реализованным на производстве, машиностроительный завод «Росатома» «Петрозаводскмаш» впервые возглавил рейтинг отраслевых цифровых ПСР-предприятий госкорпорации.

Важно, что сами предприятия сегодня участвуют в поддержке исследований наших молодых ученых не только организационно, но и финансово. Мы видим, какие средства вкладывает в эту работу Росатом. Среди заинтересованных в разработках ведущие карельские производства – «Технодар», «ЭФЭР», Литейный завод «Петрозаводскмаш». Конструкторское бюро «Амкодор-Онего» состоит из выпускников Петрозаводского государственного университета. Все это главный показатель нашей успешной работы. Среди проектов этого года также и гуманитарные, и медицинские исследования. Спасибо ребятам за их работу! А мы продолжим и дальше поддерживать развитие нашей науки.

– сказал Артур Парфенчиков.

Конкурс грантов Главы Республики Карелия запущен в 2022 году. Он направлен на привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к решению практических задач развития региона. В ПетрГУ эту работу ведут в рамках Программы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). С 2022 года было профинансировано 90 научных проектов на общую сумму 55 млн рублей. Многие из них успешно внедрены на реальных производствах, способствуют их модернизации, импортозамещению, переходу на отечественные решения и развитию республики в целом.

Добавим, что поддержка и привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны – одни из целей Десятилетия науки и технологий, которое продлится в России до 2031 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

С полным списком награжденных 9 апреля и их проектами можно ознакомиться по ссылке.