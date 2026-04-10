Парфенчиков сообщил о досрочном завершении ремонта улицы Промышленной

Подводя итоги работы за 2025 год, Глава региона отметил, что собственные доходы бюджета района выросли на 10 %.

В районе открывается много новых предприятий, успешно работает технопарк «Онежский». Скоро запускаем завод по производству детского питания на основе беломорских водорослей. Для района это означает реальные перспективы пополнения бюджета. Безусловно, основой экономики является Кондопожский ЦБК, куда в прошлом году пришел профильный инвестор группа компаний «Тайга». Предприятие ждет масштабная модернизация в соответствии с потребностями рынка. В целом от пополнения бюджета зависит решение вопросов ремонта дорог, благоустройства и социальной сферы,

– отметил Артур Парфенчиков.

Отвечая на вопросы участников встречи, Глава Карелии сообщил, что в 2026 году будет завершен ремонт дороги по ул. Промышленной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Также запланированы ремонты на участке «Кола» – Кяппесельга – Уница», в п. Марциальные воды. По многочисленным просьбам жителей, озвученным на встрече, будут отремонтированы дворовые территории на улицах Советов, Строительной, Октябрьском шоссе, в сквере «Пионеров» и на площади Ленина. Уличное освещение будет обустроено в д. Пялозеро, на ул. Садовой в с. Янишполе. Появятся спортивные и детские площадки в п. Марциальные воды и п. Березовка, на ул. Советов в с. Кончезеро.

Артур Пафенчиков выразил жителям района слова благодарности за активность в развитии района.

Список дворов и общественных пространств для благоустройства очень большой. В районе работают инициативные ТОСы, а также первичные отделения «Единой России», которые подают много заявок на гранты в рамках партийного конкурса первичек. Это пример того, как от инициативы жителей зависит внешний облик городов, поселков и создание комфортных условий для жизни. В свою очередь, мы будем продолжать взаимодействие с федеральным центром по ремонту дорог. Будем добиваться утверждения проекта расширения трассы «Кола» (с 446 по 481 км) до 4 полос,

– сказал Глава Карелии.

По словам Главы Карелии, в 2026 году продолжится реконструкция магистральных водопроводов на улицах Кондопожская, Лесная, Пролетарская, на Октябрьском шоссе. Запланированы проектно-изыскательские работы систем водоотведения в районе ул. Бумажников.

На встрече Глава Карелии поставил задачу местной администрации и Минстрою повысить темпы газификации.

В районе построено 6 объектов газовых сетей протяженностью 16 км в Кончезере, Березовке, Большом Воронове. Произведен пуск газа по 3 объектам в Кончезере. Мы завершили основные работы по строительству сетей и можем подключить к природному газу полторы тысячи домов в районе. А подключились пока всего 95. Мало. Здесь жесткое поручение Минстрою – разобраться, в чем причины, и активизировать работу по заключению договоров. Нужно проводить работу с населением, помогать в подключении к газу социально незащищенным гражданам, используя региональные меры поддержки. Газ – большая выгода для семейных бюджетов,

– отметил Глава Карелии.

Отвечая на вопросы жителей, Артур Пафенчиков сообщил, в 2026 году будет приобретен модульный ФАП в Кедрозеро, начат капремонт помещений стационара Кондопожской ЦРБ, в район прибудут 14 молодых специалистов – медиков, которые заканчивают обучение по целевым договорам.