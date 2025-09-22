Пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Карелии

Вечером 22 сентября в лечебном учреждении Кондопожского района возник пожар.

Источник возгорания находился на втором этаже поликлиники. Сотрудников и пациентов эвакуировали, сообщили в минздраве Карелии.

ЧП произошло в результате возгорания компрессора в стоматологическом кабинете. Помещения заполнил дым. В министерстве сообщили, что задымление ликвидировали. Никто не пострадал. В кондопожскую ЦРБ выехал заместитель министра.