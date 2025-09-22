22 сентября 2025, 20:45
Пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Карелии
В Кондопожском районе пожар вспыхнул в кабинете стоматолога, помещения заволокло дымом
Вечером 22 сентября в лечебном учреждении Кондопожского района возник пожар.
Источник возгорания находился на втором этаже поликлиники. Сотрудников и пациентов эвакуировали, сообщили в минздраве Карелии.
ЧП произошло в результате возгорания компрессора в стоматологическом кабинете. Помещения заполнил дым. В министерстве сообщили, что задымление ликвидировали. Никто не пострадал. В кондопожскую ЦРБ выехал заместитель министра.