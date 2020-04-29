Отменяются некоторые поезда в Карелию на майские праздники

Ряд поездов будет отменен в майские праздники из-за ситуации с низким спросом на билеты в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Так, «Ласточка» Санкт-Петербург - Сортавала отменена до 12 мая. «Ласточка» Санкт-Петербург - Рускеала не будет ходить до 11 мая. Ретропоезд «Рускеальский экспресс» Сортавала-Рускеала отменен до 12 мая. Также до 12 мая не будет курсировать поезд Москва-Рускеала.

Пассажиры смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты в течение полугода. Для возврата денег клиенты могут обратиться в любую железнодорожную кассу, электронные билеты можно сдать на Интернет-ресурсах, на котором они покупались.