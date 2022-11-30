Осужденный за вырубку леса на Байкале чиновник ушел из Минприроды РК

Бывший министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин, трудившийся с 2021 года на посту первого заместителя, уволился из ведомства. 30 ноября – его последний рабочий день в министерстве. Чиновник решил уйти по собственному желанию.

В паблике регионального Минприроды сегодня появилось сообщение со словами благодарности Щепину, а также перечислены его заслуги.

«Коллектив Министерства желает Алексею Александровичу успехов, здоровья, энергии и благодарит за годы работы, посвященные республике Карелия, - сказано в сообщении министерства. - Надеемся, Алексей Александрович будет с теплом вспоминать время работы в Минприроды Карелии».

В Карелию Щепин приехал в 2017 году. Он стал министром природных ресурсов и экологии. В 2021 году ушел с поста и был назначен первым замглавы нового министра. Глава региона наградил чиновника почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Ранее суд Улан-Удэ признал Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. По версии следователей, Щепин в 2010 году, являясь главой агентства лесного хозяйства Бурятии, согласовал сплошную рубку леса и добычу песчано-гравийной смеси в лесах в районе Байкала.

Чиновника освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Но прокуратура Бурятии предъявила иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей, впоследствии размер был снижен. Суд взыскал с замминистра Щепина 28,8 млн рублей по иску прокуратуры о незаконной рубке леса рядом с озером Байкал в период его работы в Бурятии. // фото: Антонина Кябелева, «Петрозаводск говорит»