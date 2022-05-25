Особых осадков в Карелии сегодня не ожидается

Сегодня, 25 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром слабые осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром по восточным районам слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +7, +12°C, по западным районам до +16°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +12, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/Hans