Осенние работы ведутся на улицах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства ведут осенние работы на улицах Петрозаводска. Мобильные бригады и техника ежедневно убирают лестницы, детские площадки, дорожки в парках и скверах в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня подрядчик сметает опавшую листву и убирает мусор в парках Лес Победы, Ямка, Зеленый берег, Беличий остров, в пешеходном тоннеле на улице Максима Горького, в скверах Ивана Сенькина, Новодревлянском, Машезерском, на улицах Ровио и Калинина, бульваре Победы и в Сайнаволоке.

Сотрудники комбината пропалывают декоративные кустарники на Онежской набережной, в скверах Маршала Мерецкова и Каменистом. Подрядчик убирает однолетние цветы с городских клумб и вазонов на проспекте Ленина и на Мариинском бульваре. Кроме того, ведется формовка кустов в Библиотечном сквере.

Администрация напомнила жителям Петрозаводска, что на некачественную уборку города можно жаловаться по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии