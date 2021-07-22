Около дачного поселка в Прионежье утонул мужчина

В водоеме около местечка Лучевое Прионежского района утонул человек. В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что тело плавало на поверхности.

Трагедия случилась около СНТ «Сигнал» на территории Лучевого. Там в водоеме 13 июля утонул 54-летний мужчина. Самостоятельно его найти не смогли и спустя сутки вызвали спасателей.

Они обнаружили в 30 метрах от берега тело, которое находилось на поверхности. Погибшего передали полицейским. // Фото: w-dog.ru