12 апреля 2026, 12:39
Огнеборцы тушили пожар в дачном доме в Карелии
В Прионежском районе горел дачный дом
Огнеборцы Карелии привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в Прионежском районе, сообщили в республиканском МЧС.
По данным источника, инцидент произошел днем 11 апреля на улице Сиреневой в СНТ «Надежда-2».
Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь специалистов. В результате огнём была повреждена наружная стена дома на площади двух квадратных метров.
Ранее сообщалось о пожаре в деревне Ножево Пудожского района, там горела сухая трава вблизи жилого дома.