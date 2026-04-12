Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху — Светлое Христово Воскресение. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении президент отметил, что Пасху отмечают миллионы людей. Она наполняет их сердца искренней радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. Праздник объединяет вокруг отеческих традиций, духовных и нравственных ценностей.

«Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — говорится в сообщении.