Россиянам рассказали, что будет, если не снимать пенсию с карты

Российских пенсионеров успокоили - если не снимать поступающую на карту пенсию в течение шести месяцев, выплаты не приостановят. Об этом рассказал юрист Даниил Базылев, его слова приводит агентство «Прайм».

Как отметил эксперт, выплату пенсии могут заморозить только в том случае, если человек получает ее через почту и не принимает деньги в течение шести месяцев. Что касается получения пенсии на карту, то «с момента зачисления денег на счет пенсия считается фактически полученной вне зависимости от того, совершал ли пенсионер операции с этими средствами».

