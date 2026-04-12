Россиянам напомнили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку

Весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы, напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уточнил, что в нерестовый период, который обычно действует с 20 апреля по 20 июня, запрещается промышленное рыболовство.

Для рыбаков-любителей устанавливаются дополнительные ограничения: лов рыбы должен осуществляться одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств, с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи.

Запрещается использовать взрывчатые и химические вещества, применять электроток и сети.

«В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и ее общую массу. Общим правилом является размер улова не более 5 килограммов на человека в сутки»,

— рассказал эксперт.

За нарушение правил рыболовства установлена административная и уголовная ответственность. Первая грозит штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. Вторая чревата штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами или реальным сроком до двух лет.

«Уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба», — уточнил Хаминский.