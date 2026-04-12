Бани горели в Петрозаводске и районе Карелии

Огнеборцы Карелии дважды за прошедшие сутки привлекались для тушения пожаров в частных банях, рассказали в республиканском МЧС.

Огненные инциденты произошли 11 апреля. Один утром, второй – вечером.

В 09:11 поступило сообщение о пожаре в частной бане в СНТ «Бесовецкий» Прионежского района. В результате огнём повреждены пол и диван на общей площади 1 кв. м.

В 19:06 поступило сообщение о пожаре в частной бане в проезде Стрелковом в Петрозаводске. В результате огнём повреждено помещение парной на площади 2 квадратных метров.

Оба пожара были ликвидированы населением подручными средствами до прибытия пожарной охраны.

На места происшествий выезжали огнеборцы – 9 и 4 человека соответственно.