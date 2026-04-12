В Черном море появилось пятно нефтепродуктов

Капитан одного из морских судов заметил в 11 км от побережья Анапы пятно нефтепродуктов, сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По данным источника, пятно в акватории Черного моря движется в направлении береговой полосы Анапа — Витязево. Радужную пленку обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.

Специалисты считают, что появление пятна может быть следствием атак беспилотников на корабли в акватории Азовского и Черного морей и портовую инфраструктуру, которые произошли в последнее время.

«В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз — легкой фракции», — говорится в сообщении.