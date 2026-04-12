«Гагарин» обратился к жителям Джакарты по-индонезийски

Копия российского космонавта Юрия Гагарина, сделанная при помощи искусственного интеллекта, обратилась по-индонезийски к жителям Джакарты, сообщает РИА Новости.

«Дорогие братья и сёстры из Индонезии! Из космоса я видел, как ваш архипелаг сиял, словно жемчуг, в синих водах океана... В этот День космонавтики я оставляю вам одно послание: никогда не переставайте смотреть на небо. Ваше поколение шагнёт дальше, чем я когда-либо мог представить. Поехали! С праздником Дня космонавтики, Индонезия! »

— сказал «Гагарин» по-индонезийски.

Обращение «советского космонавта» к индонезийцам прозвучало в планетарии в Джакарте в рамках проекта «Гагарин жив!», реализуемого в честь 65-летия исторического полёта Юрия Гагарина.

Сообщается, что после мероприятия у Юрия Гагарина «появилось много новых фанатов, поражённых тем, что первый в мире космонавт обратился к ним на родном языке».