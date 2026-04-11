Облетевший Луну космический корабль вернулся на Землю

Сегодня, 11 апреля, около 3 часов утра по московскому времени американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Тихом океане. Совершившие облет Луны в рамках миссии Artemis II астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен благополучно вернулись на Землю. Как сообщили в NASA, на высоте около 1,8 тысячи метров были раскрыты три основных парашюта, чтобы замедлить спуск капсулы.

Астронавты прошли первичное медицинское обследование, далее их отправили в техасский Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне.

Космический корабль Orion стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по Москве) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Миссия Artemis II за 10 дней установила новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13». Пилотируемый корабль преодолел суммарно 1 118 000 километров.

Как сообщили в NASA, максимальная дистанция удаления от Земли корабля Orion составляла 252 756 миль (406 771 км). А сам облет Луны продолжался около 7 часов. Во время максимального сближения корабль находился на расстоянии 6 550 километров от поверхности спутника Земли.