В финском лесу местный житель обнаружил беспилотник с боевой частью

Случайный прохожий обнаружил в финском муниципалитете Иитти дрон с боевой частью, сообщают «Известия» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

БПЛА был обнаружен в километре от населенного пункта. Район обнаружения летательного аппарата был оцеплен полицией, а дороги — перекрыты. Позже взрывоопасный предмет ликвидировали.

«Это дальнобойный БПЛА, способный нести взрывчатку. Размах крыльев БПЛА составляет 6,7 м, длина — 4,4 м»,

— говорится в сообщении.

Найденный дрон напоминает аппараты, которые были обнаружены на юго-востоке страны в конце марта и начале апреля и идентифицированы как украинские.

В настоящее время не установлено, откуда прилетел этот дрон и его маршрут.

Бывший директор по исследованиям сил обороны Финляндии Юри Косола сообщил, что радиолокационное оборудование страны не способно идентифицировать малые воздушные цели.