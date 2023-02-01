Одним мастером спорта в Карелии стало больше

Каратист из Карелии Владислав Ильичев стал мастером спорта. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Торжественная церемония вручения удостоверения и знака мастера спорта прошло сегодня, 1 февраля. Владислав удостоен почетного звания за отличные результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Владислав Ильичев с 9 лет занимается киокусинкай под руководством заслуженного тренера Карелии Анатолия Кукшиева. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»