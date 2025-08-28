28 августа 2025, 07:00
Один из троллейбусов Петрозаводска изменит привычный маршрут
Петрозаводчан предупредили об изменении в движении троллейбуса № 4
фото «Петрозаводск говорит»
«Четверка» изменит маршрут на время массовых мероприятий в Петрозаводске. Об этом предупредили в городской администрации.
30 августа с 18:00 до 21:00 1 сентября троллейбус № 4 будет двигаться следующим образом:
– к/ст «улица Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш – Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – пр-кт Александра Невского – ул. «Правды» – ул. Куйбышева – далее по утвержденному маршруту до к/ст «Товарная станция».
В обратном направлении троллейбус будет двигаться от к/ст «Товарная станция» до к/ст «улица Корабелов» по установленному маршруту.
Изменения связаны с проведением массовых мероприятий на площади Кирова. Ранее мы писали о праздничной программе в первый день нового учебного года.