Один из троллейбусов Петрозаводска изменит привычный маршрут

«Четверка» изменит маршрут на время массовых мероприятий в Петрозаводске. Об этом предупредили в городской администрации.

30 августа с 18:00 до 21:00 1 сентября троллейбус № 4 будет двигаться следующим образом:

– к/ст «улица Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш – Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – пр-кт Александра Невского – ул. «Правды» – ул. Куйбышева – далее по утвержденному маршруту до к/ст «Товарная станция».

В обратном направлении троллейбус будет двигаться от к/ст «Товарная станция» до к/ст «улица Корабелов» по установленному маршруту.

Изменения связаны с проведением массовых мероприятий на площади Кирова. Ранее мы писали о праздничной программе в первый день нового учебного года.