08 августа 2025, 11:26
Один человек травмирован в групповой аварии на проспекте Ленина
Volkswagen, Skoda и Lada столкнулись утром в центре города
фото «Петрозаводск говорит»
В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с тремя машинами в центре Петрозаводска.
Авария произошла утром 7 августа в районе дома в № 22-а по проспекту Ленина.
53-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Skoda Fabia. От удара автомобиль Skoda отлетел в Lada Kalina. В ДТП телесные повреждения получил 55-летний водитель Skoda. © «Петрозаводск говорит»