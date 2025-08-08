Один человек травмирован в групповой аварии на проспекте Ленина

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с тремя машинами в центре Петрозаводска.

Авария произошла утром 7 августа в районе дома в № 22-а по проспекту Ленина.

53-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Skoda Fabia. От удара автомобиль Skoda отлетел в Lada Kalina. В ДТП телесные повреждения получил 55-летний водитель Skoda. © «Петрозаводск говорит»