О древнейшем на земле напитке рассказывает выставка в Петрозаводске

Текст и фото: Хельга Белянцева

Выставка «Pivoварение. История и традиции» открылась 15 декабря в Национальном музее Карелии (16+). Экспозиция рассказывает об известном с глубокой древности напитке, который варили преимущественно в северных странах. В Карелии сложились свои традиции пивоварения, а история приготовления хмельного напитка исчисляется многими столетиями.

На открытии выставки перед посетителями выступили фолк-группа «Skylark», которая исполнила карельские песни, и фольклорно-этнографический ансамбль немецкого танца «Volkskarussell» Петрозаводской немецкой автономии (художественный руководитель и балетмейстер – Лидия Кноль).

Директор музея Михаил Гольденберг подчеркнул, что выставка посвящена не пиву как таковому, а пивоварению, как одному из явлений, из которых складываются жизнь и человеческая цивилизация.

«О пивоварении нужно говорить как о феномене культуры. В переводе с латыни «культура» означает «вспашка». Это все, что «напахано», все, что у человечества придумано… В пещерах находят остатки пивоваренного производства, которым тысячи лет»,

— отметил Михаил Гольденберг.

На выставке можно увидеть различную утварь для хранения и приготовления пива, братины и ендовы, старинные пивные кружки, изделия прикладного искусства, советские плакаты, фотографии и письменные источники из коллекции музея. Также воссозданы образы пивной лавки начала XX века и советского пивного ларька, рядом с которыми можно сделать памятные снимки.

Информационные стенды знакомят посетителей с историей пивоварения в Карелии, рассказывают о пивоваренных традициях, которые существовали у народов нашего края.

Первые упоминания о пивоварении встречаются в древних карельских рунах, которые легли в основу эпоса «Калевала». Тонкостям приготовления ритуального напитка посвящена 20 руна эпической поэмы Элиаса Лённрота.

«Осмотар, что пиво варит,

Капо, что готовит брагу,

С ячменя срывает зерна,

С ячменя берет шесть зерен,

Семь концов берет у хмеля,

У водицы восемь кружек,

На огонь котел там ставит,

Чтоб сильнее смесь кипела...»

В деревнях пенный напиток варили для ритуальных целей — например, на свадьбы, церковные праздники; или для сходов, где принимались важные решения. В других случаях употребление пива строго ограничивалось — это было общее правило и для карелов, и для вепсов, и для русских. Но технологии и рецепты производства пенного напитка у каждого народа Карелии были свои.

Сохранился старинный карельский рецепт приготовления пива:

«В деревянный чан высыпать бочку солода, залить ведром холодной воды. Через сутки постепенно подливать кипящую воду, пока содержимое не станет водянистым. Полученную смесь процедить сквозь солому. Добавить хмель, холодную воду, дрожжи. Оставить бродить. После — удалить хмель, смесь залить в бочку, закупорить на следующий день. Через несколько дней пиво готово к употреблению».

Не брезговали хмельным напитком и горожане. Пивоваренное производство стало развиваться после указа Петра I о свободе винокурения, пивоварения и появления пивных лавок. Известно, что при Петровском заводе существовали пивные погреба.

Но особенно способствовала росту производства пива антиалкогольная компания, которая началась в России в последней трети XIX века. Получить акциз на производство крепкого алкоголя стало практически невозможно, но слабоалкогольных напитков это не касалось. По всей стране стали открываться пивоваренные заводы.

Петрозаводский пивоваренный завод был основан в 1911 году товариществом «Олония» по инициативе заонежского купца Василия Лысанова. Производство разместилось на Владимирской улице на берегу Онего, неподалеку от пристани. На заводе было установлено передовое для того времени оборудование, закупленное в Петербурге, и выпускалось несколько видов пива, а также безалкогольные напитки.

Сухой закон, принятый в начале Первой мировой войны, остановил работу предприятия, но не навсегда — в 1923 году его снова запустили, но уже под другим именем — пивоваренный завод «Карелия». Туда вернулись искусные пивовары немецкого подданства Александр Лагановский и Гуго Артур Шрамм, которые работали на предприятии с 1911 года. К сожалению, их обоих не пощадили страшные 30-е годы...

Продукцию пивзавода продавали по всей республике. В Петрозаводске учреждениями предприятия были рестораны «Маяк» и «Триумф», а также семь пивных лавок. Завод «Карелия» проработал вплоть до Великой Отечественной войны, во время которой был разрушен при бомбардировке города.

После войны построили новое здание пивзавода на улице Луначарского — сегодня в нем разместился один из городских гипермаркетов. В советское время при предприятии существовала пивная лавка, возле которой имела обыкновение собираться вся шахматная элита города, устраивались настоящие турниры по шахматам, где проигравший выставлял пивную кружку победителю. Если же появлялся гений, которого никто не мог обыграть, то ему к концу дня уже трудно было устоять на ногах.

Разливное пиво в Советском Союзе пользовалось особой популярностью в летнее время, так как оно было более свежее, чем бутылочное. Его продавали и в ресторанах, и в специальных автоматах, но центрами притяжения оставались пивные ларьки. К ним занимали очередь уже с утра, так как к вечеру пиво могло и закончиться. Если такое случалось, продавец вывешивал табличку «Пива нет».

Рядом с ларьками обычно стояли высокие круглые столики без стульев, поэтому пиво пили стоя. Закуску тоже нужно было приносить с собой, чаще всего это была вяленая рыба. За пивом всегда выстраивались очереди, поэтому любители пива предпочитали брать сразу по нескольку кружек, чтобы не стоять снова. Стеклянная пивная кружка объемом 0,5 л стала символом советской культуры пития 1970 годов. Стоимость бутилированного пива в то время была 40-60 копеек в зависимости от сорта. Пустую бутылку можно было сдать и вернуть таким образом 20 копеек.

Петрозаводский пивоваренный завод, на котором было установлено трофейное оборудование из Германии, запустили в 1952 году. Он благополучно пережил и распад СССР, и тяжелые 90-е, несмотря на появление новых пивоваренных производств (в Карелии это были пивзаводы «Ричард» в Костомукше и «Конкорд» в Беломорске, рядом наращивала производство санкт-петербургская компания «Балтика»). Но петрозаводский пивзавод не сдавался. Здесь производили пиво семи сортов, в том числе популярные «Жигулевское» и «Адмиралтейское». В 1997 году, благодаря выпуску новых марок пива с увеличенным сроком хранения, было продано 83 тысячи декалитров пива (826 тонн).

В 1999 году предприятие было преобразовано в акционерное общество «Пивоваренный завод «Петрозаводский». В 2000-2010-х провели модернизацию производства, заменили более трети оборудования, но, несмотря на это, завод был закрыт.

На открытии выставки в Национальном музее выступила технолог Петрозаводского пивоваренного завода Александра Ивановна Ларинина. Она преподнесла в дар музею памятные значки, полученные ею во время работы на предприятии, которому она отдала 27 лет жизни.

Александра Ларинина рассказала, что советское время пивоварением занимались женщины. Она сама начинала свой путь в этой отрасли в Сортавале на старом финском пивоваренном заводике. По ее словам, главное, что выделяло пивоваренное производство из всех пищевых, это то, что оно отличалось высоким уровнем механизации, ручного труда было немного. В то же время приходилось постоянно наращивать объем продукции в ущерб качеству.

«Представители местной власти, городской и республиканской, контролировали нас жесточайшим образом. Нам говорили: «Вы что план не выполняете? Вы не понимаете, что городу нечем платить зарплату врачам и учителям?»,

— вспоминает Александра Ларинина.

Местный бюджет, по сути, существовал за счет налогов с оборота алкогольной и пивоваренной продукции. На пивзаводе было непрерывное производство, работали в дневную, вечернюю и ночную смену. При этом самому предприятию ничего не оставалось.

Александра Ивановна посетовала, что сейчас отношение к пиву изменилось, и во многом из-за повышения в напитке содержания алкоголя.

«Пиво, как нас учили, это продукт, который предназначен для утоления жажды. Массовый сорт «Жигулевское» имел крепость 2,8%. А что мы видим теперь — до 5% и более!»

«В то же время пиво — это ценнейший пищевой продукт. Когда Ленинград оказался в блокаде, три огромных пивзавода остановили и опечатали. И все, что там оставалось, отдавали только по особому распоряжению в лечебные учреждения. Так что пиво в блокаду многим спасло жизнь. Пивные дрожи, которые используются при производстве напитка, содержат практически всю группу витаминов В».

Несмотря на то что Петрозаводского пивоваренного завода больше нет, традиции пивоварения в Карелии продолжаются. Сегодня в республике существует множество небольших пивоварен, также пенный напиток производят два крупных ресторана Петрозаводска.