Новый маршрут для туристов запустят в Карелию

Железнодорожники запускают маршрут выходного дня для туристов «В Карелию на поезде Деда Мороза».

Поезд №930 начнет курсировать с 27 января, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на РЖД. Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала вечером по пятницам и возвращаться в Москву утром в понедельник. В Сортавале поезд будет стоять сутки, а гости ночевать в поезде.

Пассажиры смогут погулять по столице Северного Приладожья, посетить платформу «Морозная» с экспозицией «Поезд Деда Мороза», отправиться в Рускеалу на ретропоезде.

В вагонах поезда №930 есть кондиционеры, санитарные комнаты, душевые, розетки для гаджетов. // фото группа «Администрация Сортавальского поселения» ВК