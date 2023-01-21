21 января 2023, 17:19
Новый маршрут для туристов запустят в Карелию
Москвичи и гости столицы смогут на выходные отправиться в Карелию на поезде Деда Мороза
Железнодорожники запускают маршрут выходного дня для туристов «В Карелию на поезде Деда Мороза».
Поезд №930 начнет курсировать с 27 января, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на РЖД. Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала вечером по пятницам и возвращаться в Москву утром в понедельник. В Сортавале поезд будет стоять сутки, а гости ночевать в поезде.
Пассажиры смогут погулять по столице Северного Приладожья, посетить платформу «Морозная» с экспозицией «Поезд Деда Мороза», отправиться в Рускеалу на ретропоезде.
В вагонах поезда №930 есть кондиционеры, санитарные комнаты, душевые, розетки для гаджетов. // фото группа «Администрация Сортавальского поселения» ВК