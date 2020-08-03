Новые мастерские появятся в трех колледжах Карелии

В Сортавальском колледже, а также в медицинском и педагогическом колледжах в следующем году будут оборудованы 12 новых мастерских. Работы будут выполнены на деньги грантов, сообщает паблик «Республика Карелия».

Так, Сортавальский колледж планирует создать специализированный центр для обучения эксплуатации сельскохозяйственных машин. Будут приобретены современные учебные тренажеры, стенды, диагностическое оборудование, тракторы и автомобили. Новые тренажеры и аппараты появятся и у будущих ветеринаров.

Также в следующем году завершат оснащение мастерской «Сельскохозяйственные биотехнологии». Студенты смогут проводить практические занятия по селекции растений.