Нового директора ищут для одной из школ Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска объявила о проведении конкурса на замещение должности директора школы №48. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Кандидаты на указанную должность могут приносить документы с 1 сентября по 1 октября в рабочие дни (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) по адресу: проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Муезерском районе ищут директора для Лендерской средней общеобразовательной школы.