Николай Рыбаков: «Государство - для человека, а не наоборот»

Автор: Елена Малишевская

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков - частый гость в Карелии. Он родился в Ленинграде и первые воспоминания о нашей республике связывает со своим двухлетним возрастом. Что ему нравится в Карелии, какие проблемы видит, а главное, есть ли пути для их решения - об этом мы поговорили с главным «яблочником» страны.

- Редко когда политики и чиновники соглашаются отвечать на неожиданные вопросы. Обычно это согласованный формат: заранее написанные и отправленные вопросы, заранее продуманные ответы... В итоге никому из сторон этот разговор не интересен. Вы перед нашей встречей дали карт-бланш: спрашивайте, что хотите. Вы всегда так поступаете?

- Всегда. Мне же тоже должно быть интересно общаться с журналистом. У меня был опыт работы главным редактором издания, и я из него большой опыт извлек - и для жизни, и для работы политиком. Большая проблема нашего общества заключается в том, что журналисты сейчас отключены от реального контроля над властью. Если бы этот контроль был - таким, каким он должен быть - другая обстановка была бы в стране. Поэтому я негативно отношусь к случаям, когда и представители действующей власти, и представители оппозиции дают только согласованные интервью.

- Сколько раз вы были в Карелии? Считали?

- Нет, что вы. Это невозможно. Я ведь здесь бывал не только как политик, но и просто как человек. Одно из самых первых и ярких воспоминаний детства (мне было года два) - мы ехали с семьей на машине в Ведлозеро. И это была невероятная красота: закат ярко-красный, лес, природа и предвкушение счастья. Так как я родился и рос в Ленинграде, а это ж совсем близко, часто здесь бывал. Однажды была история, когда мы с друзьями сгоняли в Карелию - в баню, и вечером того же дня вернулись в Санкт-Петербург.

- Уже став политиком, вы, наверняка, сформировали свое мнение о Карелии - знаете сильные стороны региона и его проблемы. Давайте начнем с хорошего.

- Что мне нравится в Карелии? Это огромный запас внутренней энергии. Очень большое уважение к истории, традициям, народному творчеству. Большой природный и туристический потенциал. Карелия стала одним из регионов России, куда стремятся люди. Раньше такой популярности у Карелии не было, какая есть сейчас.

- Но есть и проблемы, куда без них...

- Проблемы вытекают и из повышенного спроса на внутренний туризм. В нашей стране, к сожалению, низкий уровень туристической культуры. Горы мусора на уникальных природных объектах. Такое потребительское отношение к природе - это ужасно. Все туристические регионы России сейчас с этим сталкиваются.

- Если бы только туристы мусорили...

- Это не уникальная история. Я на своей предыдущей работе занимался охраной окружающей среды и мы изучали опыт соседних северных стран. Они тоже прошли этот путь - от замусоренности лесов до абсолютной чистоты. Когда в обществе установлены определенные правила и за выполнением этих правил следят - люди начинают их выполнять. Вот только два примера за последние годы. Какое-то количество лет назад все знали: машины на «зебрах» пешеходов не пропускают. За этим начали следить, наказывать, и сейчас водители прекрасным образом останавливаются на пешеходных переходах. А второй пример еще более яркий: в кафе, ресторанах всегда раньше курили. И казалось, что по-другому и не может быть. А сейчас невозможно представить, что кто-то в публичном месте закурит. А ведь прошел очень короткий срок. Так и в экологии - должны быть приняты правила, которые все будут соблюдать.

- Карелию сотрясают скандалы, связанные с форелеводческими хозяйствами. Люди идут в суд, защищая озера. Часто находятся незаконные «кладбища» гниющей рыбы. То есть загажены не только озера, но и леса. Может быть пора уже что-то сделать на законодательном уровне, чтобы помочь людям отстоять свое право на благоприятную окружающую среду?

- Я очень благодарен моим коллегам по «Яблоку» в Карелии, которые ведут эту работу: идут в суды, помогают людям защищать озера и леса. Но здесь я бы начал с того, чтобы дать полномочия контролирующим органам, которые бы, действительно, наблюдали за тем, как ведется форелеводческий бизнес. К сожалению, это часто происходит либо вообще без контроля, либо при ослабленном государственном и общественном контроле. Когда у контролирующих органов несколько сотрудников на всю республику - они реально не могут все проверить. И достойная заработная плата должна быть у них - чтобы минимизировать возможность коррупционной составляющей. Ну и, конечно, нужен закон о защите Онежского и Ладожского озер - на этом настаивает наша партия. Это достояние не только Карелии, но и всей России.

- Вы в своих интервью часто говорите о признаках сталинизма, которые возрождаются в нашей стране. А 5 августа приезжали в Сандармох, на День памяти жертв Большого террора. Поделитесь впечатлениями.

- Я недавно начал читать книгу Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» (стыдно, что не читал раньше). Одну из глав книги предваряют стихи Евгения Евтушенко «Наследники Сталина» 1961 года. Очень мощные стихи, почитайте.

«Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул.

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:

удвоить, утроить у этой стены караул,

чтоб Сталин не встал и со Сталиным — прошлое».

Удивительно, как в 1961 году, в период оттепели, Евтушенко это предвидел. То, к чему мы сегодня пришли - результат непринятых решений в 80-90-е годы. Тогда казалось, что все понятно. Не может быть других оценок Большого террора, кроме как - преступление против своего народа, страшная трагедия для страны. Оказалось, что может быть. Потому что не довели до конца, нет на государственном уровне принятого решения, осуждающего Большой террор. Есть решение XX съезда КПСС, которая внутри себя осудила своего руководителя. Ну, это как если бы партия «Яблоко» на своем съезде решила бы, что я сделал что-то неправильно. Вынесла бы строгий выговор. Всё.

В Сандармохе я был поражен тем, что происходит. Туда пришел Анатолий Яковлевич Разумов, директор центра «Возвращенные имена», который больше 30 лет собирает списки людей, погибших в блокаду, расстрелянных в Ленинградской области - выдающийся гражданин нашей страны. И люди с закрытыми лицами, в черных масках кричат этому уже очень пожилому человеку оскорбительные вещи.

Ко мне подходили молодые люди и спрашивали: «Почему финны с нами не соглашаются разговаривать про сороковые годы прошлого века, когда была финская оккупация?». Считаю, что такой разговор должен быть, его надо вести, но не на кладбище, не в день поминовения. Нам вместе нужно проговаривать и переживать много страшного, что было в нашем совместном прошлом. Нужно всё равно понимать, что нам вместе жить в большой Европе. Ну не построить между Россией и Финляндией стену, как в «Игре престолов».

- У Карелии всегда были очень плотные связи с Финляндией - и родственные, и дружеские, и социально-экономические, и культурные. Как вы думаете, сколько понадобится лет, чтобы их восстановить? И возможно ли вообще это доброе соседство?

- А у нас другого нет пути. Конечно, доброе соседство с Финляндией будет восстановлено, безусловно. Нет ничего важнее мира - партия «Яблоко» говорит об этом с 24 февраля 2022 года. Сейчас все больше людей и глав государств начинают приходить к этому же. И Россия, и Европа жизненно заинтересованы в прекращении кровавого противостояния.

Кроме того, что мы теряем людей, мы рискуем отстать и в экономике, и в науке. По мнению экспертов, из-за того, что наши ученые лишены возможности получать оперативную информацию из международных журналов, не могут участвовать в мировых конференциях, мы уже отстали на три года. В современном мире, когда за месяц все меняется, отстать на три года - сродни катастрофе. И мы рискуем отстать безвозвратно. Да, пока это незаметно, но невозможность купить какое-то лекарство - это уже первые звоночки.

- Блокировка популярных мессенджеров, замедление интернета, переход на внутренние разработки в сфере коммуникаций - это тоже все скажется на развитии нашей страны?

- Скажется. Это все происходит из-за стремления власти контролировать общество. Есть такое представление, что это касается только политических активистов, что государство таким образом будет бороться с инакомыслящими. Но это не так, последствия будут для всех. Вот новость сегодняшнего дня: один из районных судов Москвы отштравофал «Яндекс» за непредоставление органам данных, которые у них есть от «Алисы». Сегодня во многих домах есть умные колонки (у меня, кстати, нет). Я, например, не хочу, чтобы эти данные были доступны силовым структурам. Эти записи, вообще-то, легко могут достаться мошенникам - мы знаем, как часто и легко утекают данные из любых государственных баз.

Несколько дней назад был опубликован список ресурсов, которые будут работать либо при полном отключении интернета, либо при его замедлении. По этому списку все понятно, какими власть хочет видеть граждан: чтобы они покупали товары (будут работать маркетплейсы), копили деньги и их тратили (будут работать банки), ну и пользовались государственным услугами. Никаких информационных ресурсов в этом списке нет: ни новостных каналов, ни агентств, ни библиотек. Не надо вам это, граждане, по мнению властей. Вам надо купить еду и спать спокойно.

- Разница в уровне жизни между столицей и регионами за последние годы стала просто чудовищной. Когда в Москве запускают беспилотный трамвай, а в Карелии библиотекарь работает за семь тысяч рублей, потому что у нее 0,25 ставки... Возможно ли в нашей стране выравнивание условий жизни?

- Мы понимаем, почему это происходит: вся власть сосредоточена в Москве. И она стремится сделать жизнь москвичей исключительно праздничной: каждый день, с утра до вечера, чтобы житель столицы видел вокруг себя только цветы, новинки благоустройства и какие-нибудь яркие плакаты. Человек, приезжающий в Москву из любой точки мира, приходит в состояние шока, потому что такого нет нигде. У власти есть желание сделать людей молчащими, и ничего больше не желающими. Кстати, в соседней Финляндии каждый человек в среднем является членом пяти общественных объединений: он поддерживает какую-то партию, ходит в какую-то религиозную общину, поет в хоре, и так далее. Так формируются устойчивые социальные связи, гражданское общество, больше доверия между людьми.

Одна из больших проблем в Карелии - низкий уровень заработной платы, особенно в сферах образования и культуры. Человек просто не может себе позволить идти работать в школу, потому что он не сможет прокормить семью.

Все ресурсы из регионов, муниципалитетов выкачиваются в федеральный центр. Абсолютный перекос в сторону федерального бюджета. А у него свой приоритет - силовые расходы.

Предложение нашей партии - выравнивание ситуации через изменения налоговой и бюджетной систем в пользу регионов. Треть всех доходов должна уходить в федеральный центр, треть - в регионы, треть - в муниципалитеты. Тогда муниципалитеты смогут делать то, что нужно людям - школы, детские сады, дороги, благоустройство, фельдшерские пункты. Тогда изменится в целом государственная политика. В основе нынешней лежит тезис «Человек - для государства». А мы уверены, что государство - для человека. И это принципиальная разница.

Фото: из личного архива Н.Рыбакова