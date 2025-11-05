05 ноября 2025, 11:44
Нетрезвых и «бесправных» водителей поймали в карельской столице
Госавтоинспекция назвала данные о нарушителях ПДД в Петрозаводске за выходные
Фото: freepik
За выходные 19 водителей отстранены от управления за грубые нарушения ПДД в Петрозаводске. Такие данные озвучили в Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ГАИ, десять водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще девять сели за руль, не имея водительских прав.
В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, а транспортные средства отправлены на спецстоянку.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о виновнике смертельной аварии, которого привлекут к ответственности.