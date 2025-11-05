Нетрезвых и «бесправных» водителей поймали в карельской столице

За выходные 19 водителей отстранены от управления за грубые нарушения ПДД в Петрозаводске. Такие данные озвучили в Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ГАИ, десять водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще девять сели за руль, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, а транспортные средства отправлены на спецстоянку.

