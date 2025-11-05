Виновника смертельной аварии в Карелии привлекут к ответственности

Водителя-лихача будут судить за смертельную аварию в Медвежьегорском районе. ДТП произошло в феврале 2024 года на трассе «Кола», в столкновении погиб водитель автомобиля «Лада Гранта». К ответственности привлекут 49-летнего жителя Беломорского округа.

Авария произошла в снегопад. Водитель автомобиля «Рено Сандеро» проигнорировал запрещающий знак и пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, рассказали в прокуратуре. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «Лада Гранта», который ехал на встречу. Машины получили серьезные повреждения, один человек погиб на месте столкновения.

Было возбуждено уголовное дело. Беломорчанин вину признал и возместил супруге погибшего 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Наказание для мужчины определит Медвежьегорский районный суд.