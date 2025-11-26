Несколько автобусов отменены в Карелии

Перевозчик отменил несколько автобусных рейсов между городами в Карелии. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты. Причиной для отмены автобусов называется техническая.

Экспресс №528Э, отправляющийся из Петрозаводска в 15:45, не поедет в Костомукшу 28 ноября, а также 2, 6, 10, 14 и 18 декабря.

Также в рейс 29 ноября, 3, 7, 11, 15 и 19 декабря не выйдет автобус по маршруту № 517 «Петрозаводск - Сортавала через Олонец», отправляющийся в 16:30 из г. Петрозаводска.