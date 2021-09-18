Нечто двигалось на набережную Петрозаводска, что сильно напугало народ

Бдительные горожане ровно 20 лет назад не на шутку встревожились. С озера на Петрозаводск надвигалась устрашающая стена дыма непонятного происхождения. Телефоны комитета по ГО и ЧС, а также у противопожарной службы буквально не умолкали. Дым, который стелился по городу, оказался обычным туманом. Впрочем, так считали эксперты, а не простые горожане Специалисты пытались всех успокоить, что это явление вполне обычное. Синоптик Наталья Пронина уверяла: «Обычное явление! Для ранней осени это часто. Потому что вода теплая, воздух холодный. Происходит испарение. Ну представьте кастрюлю с водой».

А вот прогуливающиеся по набережной в плотном тумане старожилы такого не могли припомнить: «Туманы не часто здесь бывают, это редкость. Таких сильных не было». Туман горожанам доверия не внушал. Жаловались люди на то, что туман как-то подозрительно выглядит, да и пахнет тоже. Объяснение этому эксперты тоже нашли вполне нормальное: ведь туман состоится из капелек воды, а в капельках могут содержаться частички пыли и дыма, всякие загрязняющие примеси. Вероятно, запах как раз из-за этого, предположили синоптики. Конечно, хорошо, что город был окутан не дымом, а всего лишь туманом. Плохо то, что даже туман у нас получился какой-то грязный, в котором неприятно прогуливаться.

Несмотря на сложную обстановку в мире, в России продолжались сокращения в армии. В соответствии с программой правительства РФ по реструктуризации вооруженных сил, 600 тысяч военнослужащих должны были уйти в отставку. Чтобы адаптироваться на гражданке, бывшим военным прежде всего нужно было найти новую профессию. Как это сделать, рассказали на встрече представители службы занятости.

Большинство бывших военнослужащих – достаточно молодые люди трудоспособного возраста. Многие из них имели не одно высшее образование, огромный опыт работы. Но военное дело имеет свою специфику, и нередко на гражданке приобретенные за годы службы навыки оказывались невостребованными. Выход был один – дать тем, кто покидает армию досрочно, возможность получить новую профессию.

Переподготовка занимала от 3 до 6 месяцев. Основные направления – управление персоналом, менеджмент и работа с компьютером. «Учение идет по достаточно затратной программе, - сообщил Гиви Карапетов, заместитель руководителя департамента Службы занятости РК. - Например, управление персоналом – это шесть месяцев, это в пределах 140 тысяч на 20 человек. Но мы идем на это». Финансировалось обучение военнослужащих из федерального бюджета. В 2000 году на эти цели Карелии было выделено 300 тысяч рублей. А вот в 2001 году только за 9 месяцев в службу занятости обратилось 368 бывших военных. И 182 из них было трудоустроено. Некоторые сумели найти работу сами. Но реформа в армии продолжалась. Николай Иванович Дмитриев, например, отдал армии почти 30 лет. А в декабре обещали сократить часть, где он служил. Впрочем, бодрости духа подполковник не терял: «Планирую получить образование. И попытаться определить свою судьбу уже на гражданке». Было правда небольшое «но». С 2001 года новую специальность могли получить только те офицеры, которые не имели пенсии.

«Если раньше постановлением правительства разрешалось учить тех офицеров, которые имеют пенсионное обеспечение, но в возрасте до 45 лет, то теперь такого нормативного документа нет», - отметил Гиви Карапетов. А учитывая, что выходят военнослужащие на пенсию достаточно рано, то эту новость приятной назвать было нельзя.

Чтобы согреть теплом искусства карельскую глубинку, карельская филармония пятый год подряд снаряжала необычные экспедиции. На этот раз посланцы культуры колесили по дорогам Пудожского района. Идея «культурных экспедиций» принадлежала директору филармонии Ирине Русановой. Это была попытка отойти от формальной организации гастролей по телефону. Ведь на сердечный прием артистов в глубинке не было никаких гарантий, если не встретишься лицом к лицу, не посмотришь воочию на условия, не заглянешь в глаза руководству на местах. Администрация филармония лично выезжала на своем автобусе в отдаленные районы республики, чтобы изучить реальный спрос на филармонические программы. Цель поездки – неформальный разговор с администрациями районов, попытка установить дружеские связи. «Мэр нас принимает – какая-то необычная экспедиция, чего им вообще надо? – такая мысль, наверное, у него в голове. И вот мы входим, красивые, элегантные женщины, одеты в белые туалеты, с картинами, с презентами, с буклетами, с приятными разговорами, с предложениями дружбы, любви, сотрудничества, совместной работы – ну какой мэр устоит?!» - рассказывала Ирина Русанова.

Пудожский мэр Василий Маликов, например, от гостей был просто в восторге. Встреча носила неформальный характер. За общим столом, да на природе, да под уху – кто тут устоит? Тут все и решили: и сколько концертов, и каких именно понадобится пудожанам. Побывав во всех уголках Пудожского района, администрация филармонии обеспечила заявки на 42 концерта. С 20 сентября группа артистов обещала начать гастроли.

«Я спокойна, как руководитель, что они будут накормлены, хорошо приняты. И артисты будут довольны, что они нужны. А не просто приехали в клуб, где висит замок, где их никто не ждет», - пояснила Ирина Русанова, которая своими идеями была способна зажечь кого угодно. В министерстве культуры, по ее словам, поначалу ехидно относились к ее идеям, а потом стали гордиться. И даже выдвинули нашу филармонию на конкурс лучших филармоний России.

Таким было 18 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.