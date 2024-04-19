Небольшое ДТП в Петрозаводске завершилось уголовным делом

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина умышленно повредил ее автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что между женщиной и подозреваемым произошел конфликт на дороге. Автоледи задела чужую машину, после чего водитель вышел и разбил зеркало на автомобиле обидчицы. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Подозреваемый признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe