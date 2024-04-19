Два большегруза жестко столкнулись на трассе в Карелии

Вечером 18 апреля на автодороге А-215 произошло ДТП. Столкнулись два грузовика, сообщили в отряде противопожарной службы по Прионежскому району.

Авария случилась в 17:46 на 125-м километре трассы. По предварительной информации, около деревни Уя водитель MAN не уступил грузовику "УРАЛ", который двигался по главной дороге. Травмы получил 44-летний водитель MAN, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Пожарные прибыли на место ЧП, осмотрели машины, помогли водителю перевернувшегося грузовика выбраться из кабины и смыли обломки с дороги. // фото: ГИБДД Карелии, ОПС по Прионежскому району