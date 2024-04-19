Хозяйственные постройки полыхали ночью на юге Карелии

Сегодня в час ночи в деревне Алексала произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место происшествия выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский. Всего на вызове работали семь человек. Выяснилось, что вспыхнули хозяйственные постройки. Совместными усилиями с огнем удалось справиться.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. // Фото ОПС по Олонецкому району