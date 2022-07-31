Названы вступающие в силу в августе законы

В августе вступают в силу поправки в законы о пенсиях, оружии и налогах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Так, в августе работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию. Это произойдет в беззаявительном порядке. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

С августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Кроме того, ФНС с разрешения налогоплательщика сможет передавать данные о нем третьим лицам - считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

С нового месяца вступят в силу и поправки в закон об оружии, уточняющие, в частности, условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение. Фото: unsplash.com