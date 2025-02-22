Названы подорожавшие сильнее всего в Карелии продукты

Карелиястат раскрыл информацию об изменении цен на продукты в республике в январе 2025 года. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подорожали виноград (13,9%), свекла (9,8%), огурцы (8,7%), морковь (8,1%), чеснок (7,7%), капуста (7,4%), лук (7,1%), яблоки (7%), картофель (5,7%). Подешевели только апельсины (2%) и лимоны (1,5%).

Из числа других товаров выросли цены на сливки, икру, пшено, макароны, хлопья, соки, какао, кофе, оливковое масло (6,5 - 9,5%). Стали дешевле индейка, горох, фасоль, вареная колбаса (1,9 - 3,9%). // Фото «Петрозаводск говорит»