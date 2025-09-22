Названа чистая медианная зарплата жителя Карелии

В рейтинге регионов по заплатам Карелия расположилась в середине между Ярославской и Новгородской областями.

Самая высокая медианная зарплата* во втором квартале года отмечена в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Медианную зарплату рассчитали на основе официальной статистики за апрель-июнь 2025 года. Например, медианная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 5,1 раз и составляет 148643 рубля. Самая большая медианная зарплата отмечена на Чукотке – 171951 рубль.

В Карелии медианная зарплата превышает фиксированный набор в 2,3 раза и составляет 60665 рублей. Для сравнения в Ярославской области чистая медианная зарплата составляет 54113 рубя, в Новгородской – 51572, в Вологодской – 49838 рублей.

Самые низкие чистые медианные зарплаты зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне – менее 35 тысяч рублей.

* медианная заработная плата - 50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше.