На уборку снега в Петрозаводске бросают новых подрядчиков

Сегодня в Петрозаводске состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работающие на уборке Петрозаводска подрядчики отчитались о деятельности. Все они готовы продолжать вывозить снег с городских улиц. К нынешним семи подрядчикам добавятся еще двое - ИП Тимошенко Е.А. и ООО «Городской комбинат благоустройства».

В ночь на 3 февраля специализированная техника будет работать на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке и в центре карельской столицы. Снег продолжат вывозить с Карельского проспекта, с улиц Сыктывкарской, Пархоменко, Варламова, Калинина, Кемской, Муезерской, Ключевой и Шотмана, с Лососинского и Ключевского шоссе, а также Карельского проспекта. Фото источника