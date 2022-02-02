Несколько школ Петрозаводска перешли на дистанционное обучение

Учащиеся нескольких школ Петрозаводска перешли на дистанционное обучение. Это связано со сложной эпидобстановкой в городе, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, до 6 февраля удаленно будут учиться дети из школ №3, 9 и 27. В школе №6 на дистант переведены учащиеся 5-11 классов.

Решение по переводу обучения на дистанционку принимают директора образовательных учреждений исходя из количества заболевших ОРВИ и Covid-19 детей. Как правило, на удаленку отправляют отдельные классы.

Массового перевода на дистанционное обучение в школах Петрозаводска не планируется, подчеркнули в мэрии. Фото pixabay.com/DeltaWorks