На лыжной трассе в Петрозаводске обустроили еще один мост

Школьникам не придется перепрыгивать через канаву, чтобы попасть на лыжню. Для взрослых и детей активисты обустроили пешеходный мостик.

«Перед подъемом у развилки, для жителей микрорайона Древлянка и выход к новой 55 школе, мы установили новый пешеходный мост. Теперь уроки физкультуры для ребятни на фонтанах стали ближе»,

- рассказали в сообществе «Трасса «Фонтаны» Петрозаводск».

За год активисты сделали десять мостов через канавы, на парковке, по лыжной трассе, но признаются, что еще есть ручьи, где требуется обновить мосты. Также скоро на трассе «Фонтаны» установят семейную качель.

Ранее мы писали, что зимний фестиваль откроется 7 декабря.