04 ноября 2025, 14:48
Общество

Любители ЗОЖ сами построили мосты на лыжной трассе в Петрозаводске

Трассу «Фонтаны» благоустраивают перед стартом лыжного сезона
Лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске готовят к новому лыжному сезону. Помогают привести лыжню в порядок активные петрозаводчане. На днях горожане сделали два новых моста.

«На лыжной трассе «Фонтаны» появилось еще два новеньких моста - в районе второго фонтана и Лумбичболота»,

- рассказали в Дирекции спорта.

мостик

Петрозаводчан поблагодарили за труд на благо территории здорового образа жизни.

Горожане планируют поставить качели на развилке и повесить новые баннеры зимнего фестиваля, до которого остался месяц.

