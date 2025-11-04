04 ноября 2025, 14:48
Любители ЗОЖ сами построили мосты на лыжной трассе в Петрозаводске
Трассу «Фонтаны» благоустраивают перед стартом лыжного сезона
фото freepik
Лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске готовят к новому лыжному сезону. Помогают привести лыжню в порядок активные петрозаводчане. На днях горожане сделали два новых моста.
«На лыжной трассе «Фонтаны» появилось еще два новеньких моста - в районе второго фонтана и Лумбичболота»,
- рассказали в Дирекции спорта.
Петрозаводчан поблагодарили за труд на благо территории здорового образа жизни.
Горожане планируют поставить качели на развилке и повесить новые баннеры зимнего фестиваля, до которого остался месяц.