На какие хитрости идет мусорный оператор, чтобы собрать побольше денег

Текст и фото: Антониан Кябелева

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, выступая на туристическом форуме, который состоялся в конце апреля в Петрозаводске, затронула проблемы, которые волнуют бизнесменов республики. Это и проверки, и необходимость проведения экспертизы, и выстраивание отношений с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По статистике, рассказала Елена Гнетова, 12 процентов обращений карельских предпринимателей вызваны проверками надзорных органов, 10 процентов — отказами в финансовой поддержке, еще 10 процентов составляют жалобы, связанные с твердыми коммунальными отходами, а 9 процентов касаются спорных моментов в области земельных и имущественных отношений.

«В этом году я получила много обращений в связи с отказом администраций районов в предоставлении разрешений на строительство гостиничных объектов. Причина — отсутствие экспертизы строительных проектов и инженерных изысканий»,

- отметила бизнес-омбудсмен.

Как известно, в арктической зоне можно бесплатно получить земельный участок, в том числе для строительства мини-гостиниц. Предприниматели разрабатывают проект и обращаются за разрешением на строительство. Но разрешение им не дают, аргументируя это тем, что отсутствует экспертиза проекта и инженерные изыскания.

«Предприниматели начинают анализировать нормативно-правовые акты и видят, что существует Градостроительный кодекс, и есть в Градостроительном кодексе статья 49, которая предусматривает, что заключение экспертизы проектной документации предусмотрена для отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более двух, которые не предназначены для проживания граждан и которые не предназначены для осуществления производственной деятельности. Предприниматели, обращаясь к администрациям муниципальных районов, поясняют: «Но ведь наш объект не предназначен для постоянного проживания, наш объект предназначен для размещения туристов, размещения гостей, а не для проживания». Но дело в том, что в Градостроительном кодексе нет различия между временным проживанием и постоянным. В Градостроительном кодексе указано - «не предназначенном для проживания», - рассказала Елена Гнетова.

По этой причине представители муниципальной власти рассматривают мини-отели как объекты, предназначенные для проживания. В итоге, заключила бизнес-омбудсмен, если предприниматель делает блокированный объект, то есть не отдельно стоящее здание, то экспертизы ему проводить не нужно, а если отдельно стоящее здание, то приходится проводить экспертизу.

«Мы считаем это неверным, неправильным»,

- сказала Гнетова.

По ее словам, направлено предложение по внесению изменений в Градостроительный кодекс, чтобы не требовать проведения экспертизы для отдельно стоящих объектов капитального строительства не выше двух этажей, общей площадью не более 1500 квадратных метров и не предназначенных для постоянного проживания граждан.

Гнетова вспомнила и о проведении проверок. В 2023 году продолен мораторий на плановые проверки, за исключением тех объектов, которые включены в категорию высокого или чрезвычайно высокого риска. По ее словам, в Карелии практически все гостиницы попали в категорию высокого риска, и, соответственно, их владельцам следует готовиться к плановым проверкам. Бизнес-омбудсмен попыталась выяснить, почему гостиницы попали в зону высокого риска:

«И оказалось, что методика расчета категории риска гостиниц включает такой критерий, как количество пожаров. И вот этот критерий — количество пожаров — он считается не по региону, то есть не по Республике Карелия, а общий по Российской Федерации».

В общем, если в каких-то регионах страны часто случались пожары в гостиницах, то страдает вся гостиничная отрасль, так как автоматически попадает в «рискованную» категорию.

При этом, продолжила Гнетова, закон о контроле и надзоре предполагает, что определение критерия риска зависит от того, насколько серьезно предприниматель вкладывает средства в безопасность. Попросту говоря, если бизнесмен приобретает современное противопожарное оборудование, активно внедряет его, использует специальные материалы, то тем самым он снижает риски. Но, отметила бизнес-омбудсмен, так как определение категории риска зависит от общероссийских показателей, то любые усилия бизнесмена по повышению безопасности гостиницы не могут повлиять на снижение официального уровня риска. «Когда мы это установили, мы обратились к уполномоченному при Президенте Российской Федерации, указали, что нет мотивации у предпринимателей менять что-то у себя в лучшую сторону, вкладываться. Нет мотива вносить средства в безопасность, потому что уровень риска все равно не снижается», - сказала Елена Гнетова.

Уполномоченный при Президенте России в свою очередь обратился в МЧС, чтобы совместно обсудить данную проблему. Гнетова считает, что при определении категории риска необходимо учитывать конкретную ситуацию в регионе.

По закону уполномоченный по защите прав предпринимателей вправе участвовать в судебных разбирательствах третьим лицом на стороне субъекта предпринимательской деятельности или выступать в качестве защитника, когда речь идет об административных делах.

В 2022 году Елена Гнетова участвовала в 30 заседаниях арбитражного суда. По ее словам, 75 процентов судебных решений приняты в пользу предпринимателей.

Если, объяснила Гнетова, уполномоченный видит в действиях должностных лиц нарушения законодательства, он вправе заявить ходатайство о привлечение их к ответственности. В прошлом году она заявила 22 таких ходатайства.

В качестве примеров того, когда уполномоченному удалось защитить права предпринимателей, Елена Гнетова сказала об отмене штрафа в размере 18 миллионов рублей. Удалось добиться от государственных и муниципальных заказчиков оплаты выполненных предпринимателями работ на общую сумму 10 миллионов рублей. Речь идет не об одном исполнителе, которому задолжали за выполненные работы, а, как выразилась уполномоченный, «о достаточно широком круге субъектов предпринимательства».

Елена Гнетова отдельно отметила, что очень много жалоб связано с деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО.

«Я каждый день получаю обращения на действия либо бездействие должностных лиц регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»,

- сказала она.

В результате работы с жалобами удалось сократить задолженность предпринимателей перед региональным оператором на сумму более 500 тысяч рублей. Фактически речь идет о том, что, как минимум, полмиллиона рублей были выставлены предпринимателям для оплаты на сомнительных основаниях.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей подробно рассказала о том, на какие хитрости идет региональный оператор при выставлении счетов, и что с этим делать. Она отметила, что законодательство, регламентирующее взаимоотношения между регоператором и клиентами, весьма запутанное.

«Региональный оператор совершенно законно, на основании тех нормативно-правовых актов, которые у нас есть, может в одностороннем порядке менять существенные условия заключенного договора»,

- отметила Елена Гнетова.

Договор с региональным оператором - это оферта, то есть предложение, содержащие существенные условия договора. При этом, объяснила Елена Гнетова, предприниматель может даже не открывать сайт, на котором официально размещен договор с региональным оператором, он может не знать о его существовании, может не подписывать договор, не ставить свою печать. Все это не означает, что он не должен его исполнять, то есть платить за вывоз твердых коммунальных отходов.

Многие предприниматели наивно полагают, что, не подписывая договор с регоператором или не отвечая на официальные письма, они тем самым обезопасят себя от негативных последствий. Гнетова объяснила, что, если предприниматели не заключили договор, договор все равно считается заключенным, так как это оферта.

Случается, что региональный оператор направляет по почте дополнительное соглашение, в котором меняет существенные условия договора. Некоторые предприниматели предпочитают не замечать допсоглашения, никак не реагируя на послание регионального оператора. Они уверены, что это самая разумная тактика, или просто не придают значение этой корреспонденции. На практике подобное поведение в дальнейшем превращается для предпринимателя в головную боль.

Простой пример: вдруг выясняется, что регоператор в дополнительном соглашении предложил рассчитываться за вывоз мусора не по фактическому объему, а по нормативу. А это для данного предпринимателя менее выгодно. Или, скажем, в допсоглашении указана увеличенная площадь занимаемого помещения.

«Если вы не направили разногласия по этому дополнительному соглашению, то считается, что вы присоединились к этой оферте. И потом у вас могут быть неприятности, так как региональный оператор может направить вам досудебную претензию, а потом уже направить иск в суд. Иногда суды рассматривают их в упрощенном производстве, без вызова сторон в суд»,

- объяснила Елена Гнетова. После этого отстоять свои права уже значительно сложнее.

Другими словами, нельзя отставлять без реакции дополнительные соглашения, которые поступают от регионального оператора.

Есть еще одни нюанс. Предположим, у вас есть офис, а региональный оператор производит расчет за вывоз и утилизацию ТКО исходя из количества работающих в офисе человек. Это обычно происходит, если нет отдельного контейнера. Если в договоре не указано конкретное количество сотрудников, то, обратила внимание Гнетова, региональный оператор рассчитывает, так сказать, «по среднему». «И вопрос, который мы задавали региональному оператору: «По среднему - это сколько?» Они говорят: «Ну, двадцать».

Представьте, что в офисе работает два сотрудника. Очевидно, что плата за вывоз мусора из офиса, где трудятся двадцать человек, будет существенно отличаться от ситуации, когда там работают два сотрудника. Бизнес-омбудсмен заметила, что если плата начисляется в зависимости от количества офисных сотрудников, то обязательно нужно либо внести изменения в договор, либо направить письмо в адрес регоператора с уточняющими данными.

Одна из участниц форума пожаловалась, что хоть и отправила региональному оператору предупреждение, что фирма в ноябре прошлого года выехала из занимаемого помещения, ей до сих пор приходят счета за вывоз ТКО. Недавно она получила счет за март 2023 года. Елена Гнетова предложила за помощью обратиться к ней, чтобы урегулировать все вопросы в досудебном порядке. Она заметила, что с подобными проблемами к ней уже обращались. И добавила, что на работу в ООО «Карельский экологический оператор» пришли новые люди, новые юристы. «Наверное, они просто не успевают анализировать каждого своего клиента», - дипломатично заметила бизнес-омбудсмен.