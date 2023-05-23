Мужчина в Карелии выбил стекло в квартире обидчика и стал уголовником

Житель поселка в Суоярвском районе обратился в полицию с жалобой на соседа. Тот рукой специально выбил стекло в окне его квартиры, сообщили в МВД Карелии.

Участковый выяснил, что у потерпевшего сложились длительные неприязненные отношения с 52-летним мужчиной из соседнего дома.

Это послужило мотивом для причинения ущерба, который составил более 8 800 рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // фото: pixabay.com