23 мая 2023, 11:03
Мужчина в Карелии выбил стекло в квартире обидчика и стал уголовником
Ссора двух соседей закончилась ущербом для одного и уголовным делом для другого
Житель поселка в Суоярвском районе обратился в полицию с жалобой на соседа. Тот рукой специально выбил стекло в окне его квартиры, сообщили в МВД Карелии.
Участковый выяснил, что у потерпевшего сложились длительные неприязненные отношения с 52-летним мужчиной из соседнего дома.
Это послужило мотивом для причинения ущерба, который составил более 8 800 рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // фото: pixabay.com