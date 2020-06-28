Мужчина утонул под Петрозаводском

В субботу днем в озере Лососинном под Петрозаводском утонул 64-летний мужчина. Это произошло при большом скоплении людей примерно в 16 часов. Петрозаводчанин по имени Юрий пытался спасти пенсионера, сообщает «Руна».

Я был на пляже с семьей, вместе с маленьким ребенком. На пляже в тот момент человек 50 было, не меньше. Я только искупался, подбегает женщина, говорит: «У меня муж поплыл в тапочках, а на воде только тапочки остались». Я увидел эти тапочки и поплыл туда. Пока я плыл, на помощь еще женщина поплыла. Мы вместе с женщиной вытаскивали его труп на берег. Мужчина уже был неживой: и глаза закатил, и посинел,