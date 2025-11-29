Мужчина дважды садился за руль пьяным, и у него забрали машину

В Костомукше местный житель садился пьяным за руль дважды за последние два года. Суд назначил ему штраф и лишил права заниматься транспортной деятельностью, а также конфисковал автомобиль, сообщила прокуратура Карелии.

В первый раз мужчину привлекли к административной ответственности и забрали водительские права в 2023 году. Летом 2025 года он повторил свое преступление. Его обвинили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 205 тысяч рублей с лишением права заниматься транспортной деятельностью на два года. Также у мужчины конфисковали автомобиль Мицубиси Паджеро Спорт.