Муниципальные выборы в Карелии: цифровые сервисы для избирателей

Избирательная кампания в муниципалитетах Карелии перешла в активную фазу: завершен этап регистрации кандидатов, идет агитация. Голосование, которое определит состав местных советов, пройдет в течение трех дней – с 12 по 14 сентября 2025 года. Чтобы сделать процесс максимально прозрачным и удобным, ЦИК России активно внедряет цифровые сервисы.

В этом году у жителей республики есть несколько способов отдать свой голос. Помимо традиционного голосования на участке, в четырех округах – Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском и Муезерском – будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 8 сентября. Также избиратели, которые по уважительной причине не могут посетить участок, имеют право проголосовать на дому, обратившись в свою участковую комиссию.

Однако ключевой вопрос для многих накануне выборов звучит одинаково: «Как найти свой избирательный участок?».

На помощь приходят цифровые решения, разработанные Центризбиркомом России. Вот пошаговая инструкция для современного избирателя:

Портал «Госуслуги». Самый быстрый способ – зайти в личный кабинет на портале и найти раздел «Мои выборы». Система автоматически покажет адрес, номер и телефон вашей участковой избирательной комиссии (УИК), привязав их к вашему профилю.

Сайты избиркомов. Альтернативный вариант – воспользоваться специальным сервисом на сайтах ЦИК России или Избирательной комиссии Республики Карелия (раздел «Цифровые сервисы»). Достаточно ввести в строке поиска свой адрес регистрации, чтобы система точно определила ваш участок и предоставила все контактные данные комиссии.

Телефонный звонок. Для тех, кто предпочитает живое общение, работают телефоны территориальных избирательных комиссий. Их перечень с адресами и контактами опубликован в разделе «Избирательные комиссии» на сайте карельского Избиркома.

Как отмечают в Избирательной комиссии Республики Карелия, списки избирательных участков также публикуются органами местного самоуправления, а сама участковая комиссия заблаговременно направит каждому избирателю персональное приглашение.

Избирательные участки в районах Карелии начнут свою работу уже 3 сентября. Выборы – это не только право, но и инструмент прямого влияния на свою жизнь.

Фото: Избирком Карелии